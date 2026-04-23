出版事業を行うつむぎ書房合同会社(所在地：東京都中央区日本橋、代表：高橋 龍太)は、新刊「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」を4月20日(月)に全国書店およびAmazonにて発売しました。





▼Amazon商品ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4434374362





■「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」

著者であるウィリアム・カパスワイトはスコット・ネアリングとの交流を通して、マハトマ・ガンジーの思想とも触れ、自身の思索を深めた教育者です。

本書で伝えたい考え方の中心は次のような事柄です。

優しさ、思いやり、感謝の気持ちで自然の倉庫から必要なものを、少しだけ借りて、この地球の上で穏やかに暮らす方法を私たちはデザインしなければならない。ここに少しの間、住んでいられるという特権に感謝しながら。もし生活の持続に必要以上に多くのものを得ようとしたら、まだ十分所有していない人たちからそれを奪っていることになる。





私たちは新しい技術を作りださなければならない

―優しく、思いやりのある技術だ―





そうすれば、それを発展させるために多くの人々の知恵が集まってくる。新しい視点が緊急に求められている。どこの知恵であろうと使えるものは使う。昔の知恵、現代の知恵、遊牧民や定住民、農村や都市の知恵など、すべて使わせてもらう。私たちは技術を作り出すために最良の知恵を融合させる必要がある。(本文203ページより抜粋)





書籍概要

書籍目次

はじめに

序

01：デザインによる社会/社会によるデザイン

02：美しさ

03：仕事/パン労働

04：教育/支援する

05：非暴力/穏やかな革命

06：財産、富、宝物

07：シンプル

08：ライフワーク

著者について

翻訳者あとがき





＜書籍概要＞

タイトル ： 「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」

著者 ： ウィリアム・カパスワイト(著) 林 寿夫(翻訳)

価格 ： 3,800円(税込)

発売日 ： 4月20日(月)

ページ数 ： 270ページ

ISBN-10 ： 4434374362

ISBN-13 ： 978-4434374364

商品の重量： 535g

寸法・仕様： 18 x 23 x 1.5cm(カラー)

発行元 ： つむぎ書房合同会社

URL ： https://tsumugi-shobo.com





■著者について

ウィリアム・カパスワイト(ウィリアムは通称ビル)はアメリカ北東部メイン州の広大な自然の中で40年以上も暮らしてきました。車を降りた場所から約2.5km歩かなければならない。そこではハーバード大学の課外授業も行われていました。世界を旅して伝統的な技術を継承している人々から学び、思索を深めてきました。「民衆の知恵が私たちの財産だ」。社会をデザインし直す必要性を訴えてきた彼は特に教育システムをデザインし直すことに注目しました。





一人ひとりのニーズを満たす社会を作るためにはどうすれば良いか。教えるのではなく気づいて学ぶことを促す風土は作り出すことはできる。「教師と生徒という区別をなくして、全員が学習者となる社会だ」。

スコット・ネアリングとの親交からガンジーの思想にも触れ、心の豊かさを育むことでもっと楽しく生きる方法を探求してきました。

ハーバード大学教育学博士





■翻訳者について

林 寿夫 (はやし としお)

1948年生まれ。東京商船大学機関科卒。YMCAのキャンプリーダーなどを経て、1982年株式会社野外計画を設立。1987年、福島県裏磐梯に野外教育専用のキャンプ場として「小野川湖レイクショア野外活動センター」を設立。1995年、プロジェクトアドベンチャージャパン設立。代表。2022年、同社相談役。





千葉県御宿で生まれ、東京の下町で育つ。近所ではお調子者で、粗忽者として知られ、幼稚園には行かなかったのが唯一の自慢。その頃、下町ではお金持ちの、良い子しか幼稚園に行かなかった。お金持ちでも良い子でもない子はみんな幼稚園より面白いことをして遊んでいた。その後、偶然受かった東京商船大学で登山とYMCAのキャンプリーダーをやった後、練習船で行った東サモア、パゴパゴで見た一日中なにもしないでボーと暮らすおじさんに強い影響を受け、人生を踏み外して現在に至る。





■会社概要

商号 ： つむぎ書房合同会社

代表者 ： 代表取締役 高橋 龍太

所在地 ： 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-15

設立 ： 2019年11月

事業内容： 出版事業、書籍販売事業

URL ： https://tsumugi-shobo.com