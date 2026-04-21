一般社団法人ミネラルキャピタル(所在地：兵庫県神戸市、代表理事：松井 秀行)が主催するミネラルイベント「ミネラルキャピタル(通称ミネキャピ)」が、5月1日(金)から5月3日(日)までJR有楽町駅前の東京交通会館12階(フロア全面)にて開催されます。





ミネラルキャピタル2026





100社を超える出展社が、とっておきの逸品を持ち寄り、皆様をお迎えします。また、宝石を深く知り、好奇心を満たす体験を好奇心を満たす様々な企画をご用意しています。

ジュエリー、宝石、鉱物にふれながら、“今の自分に似合うもの”を見つけるひととき。今の自分に似合うものは、今しか出会えないから、見て、ふれて、自分にご褒美を…





ミネラルショー常連の“石好き”さんはもちろん、これまでミネラルショーに足を運んだことのない方にも、「宝石・鉱物のプロから買う」時間を楽しんで欲しい。

あなただけの“一石”を、見つけに来ませんか？





≪第5回ミネラルキャピタル2026in東京≫

【日程】

5月1日(金)14:00～19:00

5月2日(土)10:00～18:00

5月3日(日)10:00～16:00





【場所】

東京交通会館 12F ダイヤモンドホール＋カトレアサロン

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1

https://www.kotsukaikan.co.jp/





【入場料】

無料 ※各種体験ワークショップは別途費用が必要な場合があります。

（料金等の詳細は、各体験の予約URLをご確認ください）





カラフルな宝石の原石

パライバトルマリンのルース

色石を使ったジュエリー





■Special！ 1) 3日間、先着400名様にジュエリークロスをプレゼント！

ミネキャピにご来場いただいた皆さんへ、超極細繊維でできているソフトタイプのジュエリー用クロスをプレゼント♪

ミクロの微粒子を絡め取り、パールやデリケートな宝石、金・プラチナ・ホワイトゴールド製品、銀製品、真珠、メガネ、スマートフォン等様々な製品に使用可能。繰り返し洗って使える優れものです。会場受付にてお渡しいたしますので、お手持ちのジュエリーのお手入れにご活用くださいね。

各日程とも先着400名様への限定配布となりますのでお見逃しなく！





来場者プレゼントのジュエリークロス





■Special！ 2) 60名限定★宝石石鹸ワークショップをプレゼント！

5月1日(金)、5月2日(土)来場者限定！

両日先着30名様に、宝石石鹸ワークショップをプレゼントいたします♪

宝石のような輝きを閉じ込めたキラキラの宝石石鹸を作ってみませんか？

所要時間は約30分、一回あたり3～4名の受付が可能です。

参加枠については、当日、受付にてお申し付けください。





【宝石石鹸ワークショップ】

開催期間：5月1日(金)・5月2日(土) ※当日参加受付

講師 ：Tamalulu 須澤侑子 さん(スピーディーソープメイキング認定講師、

宝石石鹸インストラクター)





宝石石鹸





■体験も充実！自分だけの宝石体験、6種類をご用意♪

宝石・鉱物をただ"見て買う"だけでなく、自分の手で作り、学ぶ体験企画を6種類ご用意しています。初めての方から石好きの上級者まで、それぞれのペースで楽しめるプログラムです。





〈体験企画一覧(6種類)〉

宝石万華鏡づくり(5月1日～5月3日、当日受付)

ジュエリー石留め体験(5月1日～5月3日、事前予約制)

貴石切子体験(5月1日～5月3日、事前予約制)

石を楽しむための勉強会(5月2日～5月3日、事前予約制)

ワイヤージュエリー体験(5月1日～5月3日、事前予約制)

勾玉製作・宝石研磨体験(5月1日～5月3日(日)、事前予約制)





※各企画の詳細は以下をご覧ください。









■世界に一つの宝石体験1) 宝石万華鏡を作ろう！

多種用意している天然石を使って、世界で一つの万華鏡を作るワークショップです。内部のミラーや外装、オブジェクトケースも好みで選べ、あなただけのオリジナル万華鏡に！お家にあるルースや切れたチェーン等も入れることができます。プレゼントにも最適！





【宝石万華鏡作り】

開催日時：5月1日(金)～5月3日(日) ※当日参加受付

講師 ：天然石万華鏡Phoonee Lithosさん





宝石万華鏡(大・小)

宝石万華鏡ワークショップ

宝石万華鏡





■世界に一つの宝石体験2)ジュエリー石留め体験

ジュエリーの石留め体験は、本格的なジュエリーに宝石を留める体験となっています。

石を留める専用のテーブルと道具を使って職人の指導のもと宝石を留めていただきます。

作ったジュエリーはそのままお持ち帰りいただき、留める宝石も様々な種類の中から選んで頂けます。なお、ご予約が必要なものから当日飛び込みでの参加可能なものもあります。





【ジュエリー石留め体験】

開催日時 ： 5月1日(金)～5月3日(日) ※事前予約制(初日は当日参加枠有)

予約はコチラ： https://www.instagram.com/idea_products_/

講師 ： イデアジュエリー さん





ジュエリー石留め体験2

ジュエリー石留め体験1





■世界に一つの宝石体験3)貴石切子体験

ジュエリーになる前の宝石であるルースに切子を入れたり、ルース自体を作る体験となっています。宝石の街である山梨県甲府の職人が研磨の機械の使い方から教えるので初めての方でもご参加できます。なお、ご予約が必要なものから当日飛び込みでの参加可能なものもあります。





【貴石切子体験】

開催日時 ： 5月1日(金)～5月3日(日)

※事前予約制(空席があれば当日参加枠も有)

予約はコチラ： https://www.instagram.com/youichi_fukasawa/

講師 ： ジュエリークラフトフカサワ さん





貴石切子体験1

貴石切子体験2





■世界に一つの宝石体験4)『宝石をオンラインで買うための基礎知識』

fancygemsによる石を楽しむための勉強会を無料で開催します。

テーマは『宝石をオンラインで買うための基礎知識』～信頼できるショップの条件とは？～

事前予約制となっています。お申し込みはXアカウント@satotradingcoまで。





『宝石をオンラインで買うための基礎知識』

～信頼できるショップの条件とは？～

開催日時 ： 5月2日(土)・5月3日(日) ※予約制(空席があれば当日参加可)

予約はコチラ： https://x.com/satotradingco

講師 ： fancygems さん





石を楽しむための勉強会





■世界に一つの宝石体験5)ワイヤージュエリー体験

ワイヤーと指だけでつくるロジャリーフローライト原石のペンダント。

指先でワイヤーを曲げる練習から始め、ビーズアクセサリー製作を経て原石巻きへ進む、90分の体験ワークショップです。

穴の空いていない天然石を、工具を使わず“指先のみ”で仕立てるfukane stoneのワイヤーラップジュエリー。

のべ1000人以上が受講したfukane stoneワイヤー講座「フカネ巻き(R)」の体験版です。





【ワイヤージュエリー体験】

開催日時 ： 5月1日(金)～5月3日(日)

※事前予約制(空席があれば当日参加枠も有)

予約はコチラ： https://fukane.com/?pid=191470084

講師 ： fukane mate さん





ロジャリーフローライト原石のペンダント

fukane stoneのワイヤーラップジュエリー





■世界に一つの宝石体験6)勾玉製作(人工オパール)／宝石研磨体験 リング作り

【勾玉製作(人工オパール)】

ネオンオパール(人工オパール)を素材として、事前に型抜きをした材料を使っていただきます。平面研磨機とリューターを使用して外形の角張った所を粗削りから磨きまでの加工をして仕上げていただきます。加工したものは当日お持ち帰りいただけます。

※勾玉の色はホワイトかブルー、どちらかをお選びください。





【宝石研磨体験 リング作り】

四角い板状に加工した水晶を研磨盤60番と180番で削っていただき、お好みの形のオリジナルリングにお作りいただきます。製作後のリングはお持ち帰りいただけます。





開催日時 ： 5月1日(金)～5月3日(日)

※事前予約制(空席があれば当日参加枠も有)

予約はコチラ： https://www.instagram.com/kisekichoukoku/

講師 ： 貴石彫刻オオヨリ さん





人工オパールの勾玉

平面研磨機で研磨体験

宝石研磨体験 水晶リング1

宝石研磨体験 水晶リング2





■一般社団法人ミネラルキャピタルについて

ミネラルキャピタルは、“全ての石好きの皆さんを笑顔にしたい”というコンセプトのもと、2022年にスタートしたミネラルイベント運営団体です。これまでのミネラルショーの概念にとらわれず、常に新しい発想やコラボレーションを形にしていきたいと考えています。

また、2024年4月1日より「一般社団法人ミネラルキャピタル」となり、改めて法人組織として運営していくこととなりました。





【会社概要】

社名 ： 一般社団法人ミネラルキャピタル

本社所在地： 兵庫県神戸市北区道場町日下部35

代表理事 ： 松井 秀行

事業内容 ： ミネラルイベントの主催

設立 ： 2022年4月

HP ： https://minecapi.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/minecapi2022/

X ： https://x.com/nation_555