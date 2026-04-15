輸入物販事業を展開するJAPAN CROWDFUNDING(所在地：福岡県)は、日常の充電習慣を見直す新発想のモバイルバッテリー「スゴいモバイルバッテリー」を、応援購入サービス Makuake(マクアケ)にて先行販売いたしました。





置くだけ全自動×2台同時の次世代モバイルバッテリー





本製品は、「充電する」という行動そのものを減らすことを目的に設計されたモデルです。

専用ベースに戻すことで自動的に充電される仕組みにより、日常の中で自然と充電状態を維持できる設計を採用しています。









◆「必要なときに限って充電がない」を減らす新提案

スマートフォンやワイヤレス機器の普及により、日常の中で「充電が足りない」と感じる場面は少なくありません。





・外出直前に気づく充電不足

・バッグの中で残量が分からない

・充電し忘れによるストレス





こうした課題に対し本製品は、「戻すだけで充電される」という習慣設計でアプローチしています。





自動充電ベースで“充電管理”が不要に





◆取る → 使う → 戻す

生活に組み込む“自動充電”という考え方。

本製品は、専用ベースに戻すことで充電が開始される仕組みを採用。





・充電タイミングを意識しなくてよい

・置き場所が固定され、探す手間を減らす

・使用後に戻すだけで次回も使える状態に近づく





日常動作の延長で充電管理ができる設計です。





使う → 戻す → 充電完了





◆自動充電を実現する5つの工夫

(1) 充電を意識しない設計

充電のタイミングを考えずに使えるよう、戻すだけで充電されるシンプルな導線を設計。





(2) 置き場所が決まる

「ここに戻す」という位置を決めることで、探す・迷うといった無駄な動作を減らします。





(3) 制御機能を備えた設計

温度や出力を監視する制御機能を搭載。

異常な状態になる前に動作を停止する仕組みを採用しています。





(4) 使いやすい容量設計

5000mAh×2台構成により、用途に応じた持ち方が可能。

・軽く持ちたい日は1台

・長時間外出時は2台

といった使い分けができます。





(5) 2台運用による余裕

1台使用中でももう1台があることで、充電切れへの不安を感じにくい構成です。





2台同時にストックできる充電ベース





◆日常に馴染むデザイン性

ダイニングやデスク、カウンターなど、日常の中で自然に使うことを前提としたデザイン。

空間に溶け込むホワイト、さりげなく個性を出せるグリーン。

使う場所やスタイルに合わせて選べるカラー設計により、“置いても違和感がない”ことも意識しています。





使ったら戻す、それだけの新習慣





◆安全性に配慮した設計

発熱や使用時の不安に配慮し、素材および回路設計の両面から検討を行っています。





・温度監視機能

・出力制御機能

・各種試験(過負荷・発熱・耐久)実施





また、以下の認証に対応しています。

PSE／CE／FCC／RoHS





セルには**半固体セル(アルミラミネート外装)**を採用しています。





NTC温度管理チップ搭載





◆新生活・旅行シーズンにも

春は、新生活や移動が増えるタイミングです。





・通勤・通学のスタート

・旅行や帰省

・出張や長距離移動





荷物を減らしながら、日常的に使いやすい充電環境を整えたい方に適した設計となっています。





外出先でも、サッと取り出してすぐ充電





◆スペックと性能

・ワイヤレス充電：最大15W(iPhoneは最大7.5W)

・有線充電 ：最大22.5W

・USB-C高出力対応

・容量 ：5000mAh×2台

・重量 ：約117g(1台)

・サイズ ：73mm×65.5mm×16mm

・カラー ：ホワイト／グリーン





軽量かつコンパクト設計で、ポケットや小型バッグにも収まりやすいサイズ感です。

また、生活や好みに合わせて選べる2カラー展開。





シンプルで空間に馴染みやすい「ホワイト」と、アクセントとしても取り入れやすい「グリーン」を用意しています。





選べる2カラー。暮らしに自然に馴染むデザイン





◆販売概要

製品名 ： 全自動スゴいモバイルバッテリー

販売価格 ： 通常価格 13,200円(税込)

【Makuake限定】

シングル ：最大29％OFF 9,372円(税込・送料込)

2個セット：最大33％OFF 17,668円(税込・送料込)

販売期間 ： 2026年4月15日～5月10日

販売ページ： https://www.makuake.com/project/sugoi29/

備考 ： 日本国内発送のみ





約117gの軽量設計