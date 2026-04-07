株式会社ルーセント 2026年度の合同入社式を開催

アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、2026年4月3日（金）に2026年度の入社式を行ないました。



入社式はグループ企業の株式会社ルーセントアスリートワークス、明日香野（明日香食品株式会社）、株式会社ウェッジホールディングス、常盤ゴム株式会社と合同で開催。東京都江東区の株式会社ウェッジホールディングス本社にて行なわれた合同入社式に、各社の新入社員あわせて24名が参加しました。

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入社式の後はオリエンテーションや懇親会、毎年恒例のソフトテニス・テニス交流会を実施いたしました。



交流会には新入社員のほか、当社の仁田敦雄取締役や株式会社ルーセントアスリートワークスの鈴木敬太社長、明日香野ならびに株式会社ウェッジホールディングスの此下竜矢社長、実業団チームの選手たち、硬式テニスの福田勝志プロが参加。これから共に働いていく仲間たちを歓迎しました。

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＜会社概要＞

会社名：株式会社ルーセント

所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地

代表者：代表取締役社長 中野吉広



ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。



URL：https://lucent-sports.com/

事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営



＜本リリースのお問い合わせ先＞

株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com



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配信元企業：株式会社ルーセント

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