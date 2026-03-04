日本バイオベース接着剤市場は、2035年までに57億米ドルへ達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）6.9％で成長すると予測されている。
Survey Reports LLCは2026年3月に、日本バイオベース接着剤市場に関する調査報告書を発行したと発表した。本報告書は、製品タイプ別（天然ポリマー系接着剤、合成バイオポリマー系接着剤）、技術別（水性接着剤、溶剤系接着剤）、最終用途産業別（建設、自動車）、配合別（単成分接着剤、二成分接着剤）、用途別（接着、コーティング）に市場を分類し、2025年から2035年までの市場分析、動向、機会および予測を提供するものである。本レポートは、日本バイオベース接着剤市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本バイオベース接着剤市場の概要
日本バイオベース接着剤市場は、産業界が持続可能かつ環境配慮型材料へと移行する中で、勢いを増している市場である。バイオベース接着剤は、デンプン、大豆、リグニンなどの再生可能資源やその他の植物由来ポリマーから製造され、従来の石油化学系接着剤と比較して揮発性有機化合物（VOC）排出量が低い特長を有する。環境規制の強化、炭素削減目標の設定、企業によるサステナビリティ推進が、より環境負荷の低い接着ソリューションの採用を製造業者に促している。主要な最終用途分野には、包装、建設、木工、自動車、製紙産業が含まれる。技術革新により製品性能、耐久性、耐湿性が向上し、バイオベース接着剤の競争力は一層高まっている。消費者意識の向上および日本におけるイノベーション重視の姿勢も、市場の安定的な拡大を支えている要因である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本バイオベース接着剤市場規模は2025年に28億米ドルを創出したと算定されている。さらに、2035年末までに市場収益は57億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、日本バイオベース接着剤市場は約6.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本バイオベース接着剤市場の定性的分析によれば、市場規模は、低炭素材料の採用拡大、高度な材料工学の進展、厳格な環境規制およびサステナビリティ目標の推進、ならびに持続可能な最終用途分野からの需要増加を背景として拡大すると見込まれている。日本バイオベース接着剤市場における主要企業には、Kuraray Co., Ltd.、Mitsui Chemicals、Sekisui Chemical、Nitto Denko、Daicel Corporationが含まれる。
目次
● 日本バイオベース接着剤市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本バイオベース接着剤市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、技術別、最終用途産業別、配合別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本バイオベース接着剤市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別：
○ 天然ポリマー系接着剤、合成バイオポリマー系接着剤
● 技術別：
○ 水性接着剤、溶剤系接着剤
● 最終用途産業別：
○ 建設、自動車
● 配合別：
○ 単成分接着剤、二成分接着剤
● 用途別：
○ 接着、コーティング
