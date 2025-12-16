こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、静岡ブルーレヴズとのアップサイクルアイテムを12月21日にヤマハスタジアムで販売
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営する「HATTRICK」と、静岡ブルーレヴズとのアップサイクルプロジェクトで製作したアップサイクルアイテムを、数量限定で会場販売することが決定いたしました。会場は2025年12月21日（日）にヤマハスタジアムで開催される東芝ブレイブルーパス東京戦です。
2024-25シーズンモデルのユニフォームをショルダーバッグにアップサイクルして販売
静岡ブルーレヴズは、静岡県をホストエリアとするJAPAN RUGBY LEAGUE ONE（ジャパンラグビー リーグワン）に所属しているプロラグビーチームです。社会課題解決に貢献するためのプロジェクト「SCRUM Action」を展開しており、「Ecology」「Food」「Diversity」を重点テーマに掲げ、さまざまな活動に取り組んでいます。一方、バリュエンスジャパンが運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、12月21日（日）にヤマハスタジアムにて開催される、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第2節 スター精密 presents マッチデー 静岡ブルーレヴズvs 東芝ブレイブルーパス東京のホーム開幕戦で、「HATTRICK」と静岡ブルーレヴズのアップサイクルアイテムを販売することが決定いたしました。
本イベントでは、2024-25シーズンモデルのユニフォームをスクエアショルダーバッグにアップサイクルし、数量限定販売いたします。本来であればシーズン終了とともに役割を終えるユニフォームですが、そこに新たな価値を加えること で、廃棄物削減に貢献するとともに、地域・社会・環境へとつながる新たな循環を生み出します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■HATTRICK×静岡ブルーレヴズアップサイクルアイテム販売 概要
・開催日：2025年12月21日（日）
・時間：11：00〜16：30
・イベント対象試合：NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第2節 スター精密 presents マッチデー 静岡ブルーレヴズvs 東芝ブレイブルーパス東京
・販売場所：ヤマハスタジアム（〒438-0025 静岡県磐田市新貝2500）
・販売アイテム：アップサイクルスクエアショルダーバッグ 12,000円（税込）限定40個
・購入方法：現地でのブース販売
※販売点数は変更になる可能性がございます。
※商品が無くなり次第、販売は終了となります。
※購入はブースにお越しいただいたお客さまのみに限ります。
※お支払い方法は【クレジットカード（VISA, MC, JCB, AMEX, Diners, DISCOVER）、IC 交通系電子マネー、iD、QUICPay】のみとなります。現金での支払いは出来ませんので予めご了承ください。
※当日のブースの混雑状況によっては、整理券を配布し、ご案内させていただく場合がございます。
※2ndユニフォームデザインのみの販売となります。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■環境省「デコ活」補助事業に採択
バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。
■静岡ブルーレヴズ株式会社 概要
・設立：2021年6月22日
・代表者：代表取締役社長 山谷 拓志
・本社所在地：静岡県磐田市今之浦三丁目8-8
・事業内容：ラグビーチームやラグビースクールの運営、ホストゲーム興行ほか
・URL：https://www.shizuoka-bluerevs.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
HATTRICK
https://auction.hattrick.world/
静岡ブルーレヴズ
https://www.shizuoka-bluerevs.com/
2024-25シーズンモデルのユニフォームをショルダーバッグにアップサイクルして販売
このたび、12月21日（日）にヤマハスタジアムにて開催される、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第2節 スター精密 presents マッチデー 静岡ブルーレヴズvs 東芝ブレイブルーパス東京のホーム開幕戦で、「HATTRICK」と静岡ブルーレヴズのアップサイクルアイテムを販売することが決定いたしました。
本イベントでは、2024-25シーズンモデルのユニフォームをスクエアショルダーバッグにアップサイクルし、数量限定販売いたします。本来であればシーズン終了とともに役割を終えるユニフォームですが、そこに新たな価値を加えること で、廃棄物削減に貢献するとともに、地域・社会・環境へとつながる新たな循環を生み出します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■HATTRICK×静岡ブルーレヴズアップサイクルアイテム販売 概要
・開催日：2025年12月21日（日）
・時間：11：00〜16：30
・イベント対象試合：NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第2節 スター精密 presents マッチデー 静岡ブルーレヴズvs 東芝ブレイブルーパス東京
・販売場所：ヤマハスタジアム（〒438-0025 静岡県磐田市新貝2500）
・販売アイテム：アップサイクルスクエアショルダーバッグ 12,000円（税込）限定40個
・購入方法：現地でのブース販売
※販売点数は変更になる可能性がございます。
※商品が無くなり次第、販売は終了となります。
※購入はブースにお越しいただいたお客さまのみに限ります。
※お支払い方法は【クレジットカード（VISA, MC, JCB, AMEX, Diners, DISCOVER）、IC 交通系電子マネー、iD、QUICPay】のみとなります。現金での支払いは出来ませんので予めご了承ください。
※当日のブースの混雑状況によっては、整理券を配布し、ご案内させていただく場合がございます。
※2ndユニフォームデザインのみの販売となります。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■環境省「デコ活」補助事業に採択
バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。
■静岡ブルーレヴズ株式会社 概要
・設立：2021年6月22日
・代表者：代表取締役社長 山谷 拓志
・本社所在地：静岡県磐田市今之浦三丁目8-8
・事業内容：ラグビーチームやラグビースクールの運営、ホストゲーム興行ほか
・URL：https://www.shizuoka-bluerevs.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
HATTRICK
https://auction.hattrick.world/
静岡ブルーレヴズ
https://www.shizuoka-bluerevs.com/