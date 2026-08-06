「まさに別次元」「スペイン戦は何だったのか」北中米Ｗ杯後に初先発のメッシが圧巻２発！ ファン称賛「キングが戻ってきた」「本物のGOAT」
39歳のレフティは二度、ネットを揺らした。
リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは現地８月６日、リーグカップ2026の第１フェーズ初戦でアトレティコ・デ・サン・ルイスとホームで対戦。４−２の勝利を収めた。
メッシはこの試合で北中米Ｗ杯後の初先発を飾る。０−１で迎えた11分、ノア・アレンのクロスにダイレクトで合わせて同点弾を奪取。さらに44分にもアレンのお膳立てからチーム３点目を挙げた。
45＋７分には正確な左CKでマイケルのゴールをアシスト。２得点・１アシストの活躍ぶりに、SNS上では以下のような声があがった。
「本物のGOAT」
「キングが戻ってきた」
「素晴らしいテクニックとタイミング」
「その落ち着きはまさに別次元」
「スペイン戦は何だったのか」
「年を重ねるほどに輝いている」
「遊び半分で楽にゴールしている」
「年齢は単なる数字だ」
欧州の大手メディア『４３３』は「４ゴールのうち３ゴールに直接関与。彼は今、キャリア通算921ゴールと419アシストを記録。信じられない...」と驚きをもって伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「遊び半分で楽にゴールしている」メッシの健在ぶり！「素晴らしいテクニックとタイミング」
リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは現地８月６日、リーグカップ2026の第１フェーズ初戦でアトレティコ・デ・サン・ルイスとホームで対戦。４−２の勝利を収めた。
メッシはこの試合で北中米Ｗ杯後の初先発を飾る。０−１で迎えた11分、ノア・アレンのクロスにダイレクトで合わせて同点弾を奪取。さらに44分にもアレンのお膳立てからチーム３点目を挙げた。
「本物のGOAT」
「キングが戻ってきた」
「素晴らしいテクニックとタイミング」
「その落ち着きはまさに別次元」
「スペイン戦は何だったのか」
「年を重ねるほどに輝いている」
「遊び半分で楽にゴールしている」
「年齢は単なる数字だ」
欧州の大手メディア『４３３』は「４ゴールのうち３ゴールに直接関与。彼は今、キャリア通算921ゴールと419アシストを記録。信じられない...」と驚きをもって伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「遊び半分で楽にゴールしている」メッシの健在ぶり！「素晴らしいテクニックとタイミング」