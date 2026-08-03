【8月まとめ】イオンの神キャンペーン12選！定期預金金利10％、イオンペイ1.5%還元やポイント増量など
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」のわしっしが、「【8月完全版】イオンで絶対やるべき神キャンペーン12選！」と題した動画を公開した。動画では、8月にイオン系列で開催される12のキャンペーンについて、その概要やお得に活用する方法を総まとめとして解説している。
わしっしは特に注目すべきキャンペーンとして、イオンペイ決済による還元や、イオン銀行の定期預金金利などを挙げた。まず、iAEONアプリやイオンペイ関連では、健康管理サービス「からサポ」への登録で50ポイントがもらえるほか、イオンカードセレクト保有者限定で銀行口座からのチャージと決済により最大1.5％のWAON POINTが還元される。また、新規登録者には200円分の残高が付与される。
実店舗やネットスーパー向けとしては、8月8日から11日まで本州や四国の店舗で基本のポイントが10倍になるキャンペーンを実施。ネットスーパーでは、初回購入特典として配送料値引きやポイント還元で最大2,700円分の特典が受けられるほか、母子手帳の登録で300円引きクーポンも用意されている。
さらに、カードや銀行、モバイル関連では、東京ポイントの交換で20％増量されるほか、イオンカード会員限定で家電を特別価格で購入できるセールが8月10日まで開催中。定期預金では1年もので1.1％、3年もので1.5％の金利が適用され、15歳未満を対象とした1ヶ月ものの「こども預金」では年10％という高い金利が設定されている。イオンモバイルへの乗り換え事務手数料が1円になるキャンペーンも8月10日まで実施されている。
多岐にわたるキャンペーンが紹介されており、わしっしはイオン株主優待やゴールドカードを組み合わせることで実質的にさらなる割引が受けられると補足している。自身のライフスタイルに合わせて活用できるキャンペーンがないか、各期限に注意しながらチェックしてほしい。
わしっしは特に注目すべきキャンペーンとして、イオンペイ決済による還元や、イオン銀行の定期預金金利などを挙げた。まず、iAEONアプリやイオンペイ関連では、健康管理サービス「からサポ」への登録で50ポイントがもらえるほか、イオンカードセレクト保有者限定で銀行口座からのチャージと決済により最大1.5％のWAON POINTが還元される。また、新規登録者には200円分の残高が付与される。
実店舗やネットスーパー向けとしては、8月8日から11日まで本州や四国の店舗で基本のポイントが10倍になるキャンペーンを実施。ネットスーパーでは、初回購入特典として配送料値引きやポイント還元で最大2,700円分の特典が受けられるほか、母子手帳の登録で300円引きクーポンも用意されている。
さらに、カードや銀行、モバイル関連では、東京ポイントの交換で20％増量されるほか、イオンカード会員限定で家電を特別価格で購入できるセールが8月10日まで開催中。定期預金では1年もので1.1％、3年もので1.5％の金利が適用され、15歳未満を対象とした1ヶ月ものの「こども預金」では年10％という高い金利が設定されている。イオンモバイルへの乗り換え事務手数料が1円になるキャンペーンも8月10日まで実施されている。
多岐にわたるキャンペーンが紹介されており、わしっしはイオン株主優待やゴールドカードを組み合わせることで実質的にさらなる割引が受けられると補足している。自身のライフスタイルに合わせて活用できるキャンペーンがないか、各期限に注意しながらチェックしてほしい。
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チャンネル情報
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。