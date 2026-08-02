「本当に気に入っている。なぜなら…」イタリア超名門の名将が獲得を狙う23歳日本人に言及！障害は最低54億円の移籍金「非常に高額」
パルマの日本代表GK鈴木彩艶は今夏の移籍が濃厚視されながら、まだ新天地が決定していない。
チャンピオンズリーグ２連覇中の欧州王者パリ・サンジェルマンとともに獲得に動いているのが、イタリアの超名門ユベントスだ。
８月１日には、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXで、ルチャーノ・スパレッティ監督のコメントを伝えた。
「スズキのことが本当に気に入っている。我々は彼を高く評価している。なぜなら、彼は非常に大きな可能性を秘めたゴールキーパーだからだ」
イタリアの名将は「メディアの情報を見ると、彼は複数のクラブから注目を集めている。それがまさに、彼が非常に高額な理由でもある」と続けた。
現地では、パルマは最低3000万ユーロ（約54億円）という強気の値段設定をしており、ユベントスのオファーを拒否したとも報じられている。
本人も正GKとしてプレーできる可能性が高いユーベ移籍に傾いるようだが、23歳のステップアップ移籍が実現するかは、移籍金が障壁となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
チャンピオンズリーグ２連覇中の欧州王者パリ・サンジェルマンとともに獲得に動いているのが、イタリアの超名門ユベントスだ。
８月１日には、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXで、ルチャーノ・スパレッティ監督のコメントを伝えた。
「スズキのことが本当に気に入っている。我々は彼を高く評価している。なぜなら、彼は非常に大きな可能性を秘めたゴールキーパーだからだ」
イタリアの名将は「メディアの情報を見ると、彼は複数のクラブから注目を集めている。それがまさに、彼が非常に高額な理由でもある」と続けた。
現地では、パルマは最低3000万ユーロ（約54億円）という強気の値段設定をしており、ユベントスのオファーを拒否したとも報じられている。
本人も正GKとしてプレーできる可能性が高いユーベ移籍に傾いるようだが、23歳のステップアップ移籍が実現するかは、移籍金が障壁となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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