公の場で鈴木についてコメントしたスパレッティ監督。（C)Getty Images

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　パルマの日本代表GK鈴木彩艶は今夏の移籍が濃厚視されながら、まだ新天地が決定していない。

　チャンピオンズリーグ２連覇中の欧州王者パリ・サンジェルマンとともに獲得に動いているのが、イタリアの超名門ユベントスだ。

　８月１日には、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXで、ルチャーノ・スパレッティ監督のコメントを伝えた。

スズキのことが本当に気に入っている。我々は彼を高く評価している。なぜなら、彼は非常に大きな可能性を秘めたゴールキーパーだからだ」
 
　イタリアの名将は「メディアの情報を見ると、彼は複数のクラブから注目を集めている。それがまさに、彼が非常に高額な理由でもある」と続けた。

　現地では、パルマは最低3000万ユーロ（約54億円）という強気の値段設定をしており、ユベントスのオファーを拒否したとも報じられている。

　本人も正GKとしてプレーできる可能性が高いユーベ移籍に傾いるようだが、23歳のステップアップ移籍が実現するかは、移籍金が障壁となりそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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