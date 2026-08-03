8月1〜2日、三重県伊勢市を訪問された愛子さま。「今回のご訪問は、『御木曳（おきひき）』を視察されるためでした。御木曳は2033年まで行われる『式年遷宮』に向け、ヒノキなどの御用材を内宮や外宮に曳き入れる伝統行事です。愛子さまは学習院初等科6年生のときに、式年遷宮について関心を持ち、放送委員として昼休みの放送で紹介したこともあるそうです」（皇室担当記者）2日には、お木曳行事のご視察に先立ち、約2年4カ月ぶり