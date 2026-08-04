アメリカのトランプ大統領は現在、イランとの協議が行われていると主張したうえで、「ラストチャンスだ」と警告しました。トランプ大統領がイランとの協議は3日に始まると主張したことに対し、イラン外務省のバガイ報道官は3日の記者会見で「現在アメリカとは交渉を行っていない」と否定的な姿勢を示しました。これを受けトランプ大統領は3日、イラン指導部がアメリカとの交渉を否定する発信をしているとして「信じられないほど二