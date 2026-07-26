イタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶はステップアップ移籍が噂されている。

そんななか、現地紙「コリエレ・デッロ・スポルト」紙の一面に鈴木が登場し、「すげーわ」と話題を呼んでいる。

23歳の鈴木は浦和レッズから2023-24シーズンにベルギー1部シント＝トロイデンへ加入し、1年プレー後にパルマへと移籍。パルマで2年間守護神の座を守り、チームの残留に貢献した。

W杯でもグループステージやブラジル戦で何度もチームを救うセーブを見せ、最新の市場価格では3000万ユーロ（約55億円）に到達した。そして今夏、同国強豪のユベントスや、プレミア複数クラブからの関心が寄せられている。

現地紙「コリエレ・デッロ・スポルト」紙では一面で鈴木の去就を報道し、「ユヴェントス対パルマ：交渉中」「この日本人選手の移籍金は3000万ユーロ」と言及している。日本人が有名紙の一面に登場し、ファンからは「こんな紙面すげーわ」「この一面ピルロがおまけみたいにいるのも含めて普通に欲しい」「なんて瞬間だろう」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）