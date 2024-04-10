米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）が19日、故郷の岩手県花巻市内で会見し、大リーグのドラフトで8巡目（全体235番目）で指名されたマーリンズへの入団を表明した。昨秋ドラフトで1位指名を受けたソフトバンクではなく、米国での「挑戦」を選択。何度も声を詰まらせ、涙ながらに決意を示した。大学は休学。一両日中に渡米して契約を結び、チームに合流する。

未来への決意が、あふれる思いが涙となった。佐々木は会見で何度も目頭を押さえた。

「私、佐々木麟太郎はマイアミ・マーリンズでプレーすることを決断いたしました」。昨秋ドラフトで1位指名してくれたソフトバンク入団か、スタンフォード大に残って進級するか。「3つとも素晴らしい選択肢だった」と悩んだ末に前夜にマ軍、ソフトバンクに連絡。決断の最大の理由を「アメリカでやり遂げたい。挑戦してみたい、という気持ちが自分の中で勝った」と明かした。

「たとえ結果として失敗だったとしても、後悔だけはしたくない。“失敗したか、しなかったか”ではなく“挑戦したか、しなかったか”を選ぶ人生にしたい」

NPBを経ず、MLBにゼロから挑戦。子供の頃から背中を追ってきた母校・花巻東の先輩にも連絡し、意思を伝えた。エンゼルス・菊池とドジャース・大谷の2人だ。

「決断する中で、同じ舞台に…という思いで自分もいっぱいだった。お二人の存在が間違いなく私のキャリアをつくり上げてくれた」

会見の場所にも菊池がプロデュースしたトレーニング施設「King of the Hill」を選んだ。菊池からは「麟太郎がメジャーに上がってくる時まで、自分自身も投げ続けられるように頑張るよ」とメッセージをもらい、大谷とは「お互いに頑張ろう」と約束し合ったという。いつか2人と対戦を――。未来には大きな夢が待っている。

「粗削りで下手くそだし、まだまだ未熟な選手。厳しい競争世界になるのは間違いないけど、どんなに時間がかかってもマイナーから一つずつはい上がっていきたい」

一両日中に渡米し、米フロリダでのルーキーキャンプに参加する。いよいよ始まる21歳の挑戦。「これが自分の生きざま。人と少し違う道を歩んできた佐々木麟太郎という生き方に自分自身、責任を感じている。新たな道の開拓が使命、宿命だと心に刻み、覚悟を背負ってアメリカで頑張っていきたい」。発した全ての言葉には強く、揺るぎない決意が込められていた。（鈴木 勝巳）

【麟太郎に聞く】

――21歳でメジャーへの挑戦を決めた。

「野球選手という人生は本当に保障もなく、もしかしたら来年選手生命が終わるかもしれない。予測ができない中で、この若い段階から挑戦したいという気持ちになった」

――父・洋さんら家族からの言葉は？

「最終的には自分自身の決断だったけど、この苦しい1カ月間は家族にもストレスを与えていたと思う。（涙ながらに）寄り添ってもらいながら、“どの道でもいいんじゃないか”と家族全員に言ってもらった」

――ドラフト8巡目、全体235番目の評価については。

「自分の中である程度予想していた。指名されたことに感謝の気持ちしかないし、8位だから、1位だからというのは自分自身の生き方として関係ない。どこでどうやっていくかが大切」

――休学するスタンフォード大での経験は。

「プレーした2年間は自分自身の人生にとって一番の財産で宝物。野球選手としても人間としても、考え方だったり、成長も感じた」

――最終的にはどんな選手に。

「長打とか本塁打、少しとがったような極端なプレーヤーなんですけど、逆にそういう長所をしっかり伸ばしながら生き方を示していきたい」