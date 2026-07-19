1990年代末から2000年代前半、 “ギャルのカリスマ” としてテレビや雑誌に引っ張りだこだった安西ひろこ。だが、本人いわく「私はギャルじゃなかった」という。……どういうこと？「昔、ブリジット・バルドーさんっていうフランスの女優がいて、金髪がきれいなその彼女にめちゃくちゃ憧れて金髪にしてたんです。それと私、もともと小学校低学年のころから服を買いに原宿までひとりで行っちゃうぐらいファッションオタクで、当