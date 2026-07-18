〈「もう生きたくない」高校でクラス全員からイジメ→担任は見て見ぬふり…“生まれつき髪が少ない病気”の女性が語る、ツラい学校生活が変わった“きっかけ”〉から続くSNSで「おハゲ美容師」として発信している、あまもあみさん。Instagramではフォロワー数2万人超を誇り、インフルエンサーとしても活動している。【変わりすぎ！！】“生まれつき髪が少ない病気”の女性→ウィッグをかぶって“金髪ギャル”になった最新ショッ