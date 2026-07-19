女優・川口春奈とワールドカップでサッカー日本代表のキャプテンを務めた板倉滉の真剣交際を、7月18日配信の「文春オンライン」が報じた。さらに翌19日には「スポニチ」が、近く2人が結婚すると報じ、大きな話題を呼んでいる。「文春」の記事によると、7月16日、都内のマンションの駐車場から出てきた高級外車に、運転する板倉と、助手席に座る川口の姿があったという。「車は川口さんの愛車とのことですが、板倉さんが運転をま