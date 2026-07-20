イギリスで、まもなく新たなリーダーが誕生します。NNNロンドン・平本典昭記者から、最新情報を中継でお伝えします。イギリスの首相官邸前です。壁の数字の10から「No.10」と呼ばれている建物ですが、“影のあるじ”とも呼ばれる猫のラリーが姿を見せています。多くのメディアと一緒に、新しいリーダーの到着を待っています。新しい首相に就任するのは、アンディ・バーナム議員です。チャールズ国王との面会を経て、この官邸前で就