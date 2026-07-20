現在上演中の劇団四季・東京公演のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、先月で日本上演5周年を迎えました。筆者も先日、その圧倒的なクオリティを体感すべく劇場へ足を運んだのですが、観劇中に気になるシーンがありました。それは、サウナを経営するお調子者の男性・オーケンとサウナ客たちが登場する場面。なんと彼らは『WAHAHA本舗』（久本雅美さん、柴田理恵さんを中心とした劇団）のお家芸である『裸スーツ』（