千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排せつ物を混ぜて殺害した事件で、逮捕された看護師の女の服と患者の体内から検出された細菌の遺伝子情報が同じことが新たに分かりました。古川美由紀容疑者（51）は2026年1月、勤務していた病院で、入院中だった会田栄次さん（当時75歳）の点滴に排泄物を混ぜて殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、古川容疑者の看護服に付着していた排せつ物の細菌と会田さんの血液