◇パ・リーグロッテ4―5ソフトバンク（2026年7月20日ZOZOマリン）ロッテがソフトバンクに競り負け、自力優勝の可能性が今季初めて消滅した。初回、藤原の右中間への5号先頭打者弾で先制。3回には山口が左越え14号ソロを放つなど、3回までに3―1とした。だが、4回。2死二、三塁から海野の中越え二塁打で追いつかれる。さらにこの打球を追った西川がフェンスに激突。立ち上がることができず、担架で搬送される緊急事態が