ノルウェー南部で国内最大規模となる火災が発生し、これまでに100軒以上の住宅が焼け、数百人が避難を余儀なくされています。【映像】立ち上る黒煙と炎、住宅が崩れ落ちる瞬間もAP通信などによりますと火災は17日午後、ノルウェー南部・ドランメンで発生しました。火は市街地全体に急速に燃え広がり、これまでに100軒以上の住宅が焼け、近くの森林にも延焼しています。ノルウェー民間防衛隊は、近年で最大規模の火災だとして