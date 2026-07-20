１９日（日本時間２０日）に行われたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会決勝で、スペインが延長の末に１―０でアルゼンチンを破り、２０１０年大会以来となる２度目の優勝を飾った。スペインの守護神シモンが最優秀ＧＫに輝いた。決勝はセービングによる見せ場こそなかったが、アルゼンチンの裏への攻撃を防ぎつつ、チームの強みでもあるパスサッカーの起点としての役割を果たした。チームは大会を通じてわずか