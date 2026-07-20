この連休中、各地で子どもが犠牲になる事故が相次いでいます。富山県黒部市の海水浴場で小学生が意識不明の状態で発見され、搬送先で亡くなりました。きのう午後5時半すぎ、富山県黒部市の石田浜海水浴場で、子ども1人の行方がわからないと警察に通報がありました。通報からおよそ45分後、伏木海上保安部が海中で群馬県富岡市の小学4年生・畠山祐吾くん（10）を見つけましたが、その後、搬送先で死亡が確認されました。近くに住む