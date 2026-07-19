いよいよ10時間後、7月20日朝4時（日本時間）にサッカーW杯の決勝戦（スペインVSアルゼンチン）が開催される。日本代表の活躍や、ブラジルのまさかの敗退、新スターの誕生など、多くのサプライズに沸いたのが今大会だった。一方、過去の大会では、その熱狂の裏で「最悪のサプライズ」を招いてしまった人物もいる。それは仕事の成功報酬として「ヨーロッパ旅行」を手に入れた、あるエリート電通マン。妻へニセの出張申請書ま