すももも桃も、今旬を迎えています。英語名ではプラムと言われるすももですが、実は桃並の大きさのすももがあるって知っていますか？この三連休、山梨市で開催された「ももフェス」！収穫期を迎えた甘さ抜群！“桃の王様”とも称される「浅間白桃」の収穫体験などに多くの人が訪れました。「とるのが硬かったけれど楽しかった」ももも、すももも今が旬！都内のスーパーでは、すももが1パック8個ほど入って537円で販売されていまし