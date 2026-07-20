〈180万円の人力車を壊し「あなたを教えるのはもうお手上げ」と言われたが…100社に落ちたアナウンサー志望→女性人力車夫になった関森ありさ（29）の挑戦〉から続く「私は、誰からも必要とされていないのかもしれない――」【画像】約100社のアナウンサー試験に落ち続けてしまった関森ありささん（29）の就職活動用写真大学時代、アナウンサーを目指して約100社もの採用試験に挑みながら、一社も内定を得られないまま卒業を迎え