7月20日未明、奈良県香芝市の高速道路で車2台が正面衝突し、2人が死亡、1人が意識不明の重体です。 20日午前1時すぎ、奈良県香芝市の西名阪自動車道で「軽乗用車と軽乗用車の事故です」と警察に通報がありました。 警察によりますと、軽乗用車2台が正面衝突し、一方の軽乗用車を運転していた大阪府八尾市の土本国行さん（77）と助手席に座っていた40代とみられる男性が病院に運ばれましたが、その後死亡しました。 また、もう一