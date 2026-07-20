グラビアモデルの都丸紗也華（29）が18日、都内で行われた、実写恋愛シミュレーションゲーム『ハムコイ』と『べっぴん荘』の合同会見に登場した。松本人志の体調不良にファンがザワザワ…2023年には浜田雅功の不倫報道直後に「ワイドナショー」欠席の過去同作は人気の“恋愛ゲーム”の実写版で、「ハムコイ」はプレイヤーがハムスターになって美人姉妹と恋愛するというもの。都丸といえばお笑いコンビ・レインボーのジャンボ