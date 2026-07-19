1993年1月に起きた「山形マット死」事件が、発生から33年経った今、注目を集めている。同事件は、山形県新庄市の市立明倫中学校で、当時13歳の中学1年生・児玉有平君が体操用のマットに巻かれて亡くなった、痛ましい事件だ。【写真を見る】事件が起こった山形・明倫中の現場写真。生徒会が掲げた“白々しい標語”が事件を巡っては、傷害や監禁致死の容疑で7名の少年（12〜14歳＝当時）が逮捕、補導された。児童保護福祉司の