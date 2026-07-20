TBSの安住紳一郎アナウンサーが、中居正広の名前に触れたことが反響を呼んでいる。「7月19日放送の『安住紳一郎の日曜天国』（TBSラジオ）でのことです。番組開始から約10分後、前日に放送された『音楽の日』（TBS系）を振り返るなかで、安住アナは『中居正広さんと一緒にスタートした番組なんですけれども、今は江藤愛アナウンサーと私で司会を担当しています』と、ごく自然に中居さんの名前を口にしました。その後は、何事もな