チャンネル登録者数1500万人を超えるYouTuberのきまぐれクックが19日、Xで空き巣被害にあったことを明かした。【写真】「空き巣にはいられました」きまぐれクックが公開した、荒らされた室内の写真きまぐれクックは、こじ開けられたドアの写真とともに「空き巣にはいられました」と報告。「怪我はないです被害は釣具とカメラで総額500万くらいです」と被害額を打ち明けた。さらに「防犯カメラには死角から黒スプレーふられ