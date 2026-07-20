20日未明、神奈川県相模原市のコンビニに車で突っ込んだ男が包丁などを持っていたとして現行犯逮捕されました。男を確保する際、警察官は威嚇発砲したということです。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・渋谷恭平容疑者です。警察によりますと、渋谷容疑者は20日午前0時すぎ、相模原市のコンビニに乗用車で突っ込んだあと刃渡りおよそ15センチの包丁とゴルフクラブを両手に持ち、「通報しろよ」と怒鳴りながら、歩き