「嵐」が活動をやめて約2カ月。相葉雅紀櫻井翔が7月15日、それぞれオフィシャルファンクラブの新規入会受付を開始したのだが、その“格差”が話題となっている。「二宮和也さん、松本潤さん、そして大野智さんはそれぞれSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、独立しています。相葉さんと櫻井さんはそのまま事務所に残り、CMにそろって出演するなどしています。そんな2人が同じ日にファンクラブを発足したのですが、会員数にかなりの開