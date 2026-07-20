『東京リベンジャーズ 三天戦争編』OP担当のJO1オリコンニュース

JO1、アニメ「東京リベンジャーズ 三天戦争編」OP主題歌を担当

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • JO1がアニメ続編『東京リベンジャーズ 三天戦争編』のOP主題歌を担当する
  • 担当曲「IGNITE」は11月18日リリースの11TH SINGLE「AAO」のリード曲
  • 木全翔也と河野純喜が作詞に参加し、作品への想いを歌詞に込めたという
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