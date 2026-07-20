YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、デビュー30周年を迎えた歌手の西川貴教（55）が、7月10日に『HOT LIMIT』を披露するや、3日間で、史上最速で1000万回を突破し、急上昇ランキング1位を爆走中だ。「THE FIRST TAKE」とは、2019年より運営されているYouTubeチャンネル。「一発撮りで音楽と向きあう」をコンセプトに、メジャーシーンで活躍するミュージシャンたちが一発撮りでパフォーマンスを披露する映像を不定期で公開して