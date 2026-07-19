１８日深夜、大阪市此花区の集合住宅で、４０代の母親と女子高校生の娘ら３人が頭などを刃物のようなもので切り付けられケガをする事件がありました。 事件後、集合住宅敷地内で事件に関わったとみられる少年が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は事件の詳しい状況を調べています。 １８日午後１０時４５分ごろ、此花区にある集合住宅の一室でこの家に住む４０代の母親から「３分くらい前にカッターのよ