7月クールの夏ドラマが続々とスタートしている。『VIVANT』（TBS系・7月26日〜）の続編、28年ぶりに連ドラで復活する『GTO』（フジテレビ系・7月20日〜）など話題作も多いが、そのなかに“ある傾向”がみられるという。「内田有紀さん、小池栄子さんなど、主役を演じる女優の年齢層が昨年に比べて上がりましたね。7月クールの民放局GP帯の連続ドラマの主演女優の年齢は、今田美桜さんが29歳、小池栄子さんが45歳、松本若菜さんが