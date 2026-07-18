世界的な「抹茶」ブームが続いています。その影響が、私たちが普段飲んでいる「緑茶」にも及んでいます。■「日本茶」を買う時、原産国を気にしたことは？「日本茶」を買う時、原産国を気にしたことはありますか？街の人「あんまり気にしたことないかも」街の人「普通の緑茶なので、国産だなと思いながら買っています」日本茶＝日本産。いまその“前提”に変化が起きています。農林水産省は先週、抹茶や煎茶など日本産の「日本茶」