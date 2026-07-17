橋本愛に対するハラスメント疑惑が報じられ、渦中の人となっていた佐藤二朗。騒動から一転、約1週間ぶりとなるSNSの更新で思わぬ吉報を届け、ネット上が沸き立っている。【写真】「これは大丈夫?」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛佐藤二朗の橋本愛に対するハラスメント疑惑事の発端は『週刊文春』が報じた、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でのハラスメント疑惑だ。佐藤は不満を訴え、所属事