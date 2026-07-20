―［ヒット商品＆サービス「はじまりの物語」］― 何事にも始まりがある。そしてそこには、今では想像もつかない状況や苦労も。例えば「ビーチサンダル」。夏のレジャーに必須のアイテムであるばかりか、「ちょっとそこまで」の足元を支える、生活に欠かせない履物だ。しかし、意外にもハワイやグアムなど、マリンレジャーの本場で生まれたわけではない。誕生の背景には、ある日本企業の研究と工夫があった。その開発秘話を、内外