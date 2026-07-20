3連休最終日のきょうは、広い範囲で危険な暑さとなる見込みで、熱中症警戒アラートは今年最多となる39都府県に発表されています。一方で、この暑さの中でも行楽地では「海の日」を満喫する大勢の人で賑わいを見せています。「サザエ10個以上とるぞ」静岡県松崎町では、地元の雲見観光協会が夏の思い出を作ってもらおうと、毎年、サザエ狩りを開催しています。波打ち際や海中に撒かれたサザエはおよそ3000個、一つでも多く拾い集め