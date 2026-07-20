アメリカのトランプ大統領は、イランに対する新たな攻撃を実施したと明らかにしました。攻撃は9日連続です。【映像】19日に公開された米中央軍による攻撃の様子トランプ大統領「今後どうなるか見ていこう。我々は今夜、再びイランを激しく攻撃した」トランプ氏は19日、「ホルムズ海峡は我々が掌握している」とした上で、「今夜、再びイランを激しく攻撃した」と主張しました。アメリカ中央軍も19日、9日連続となるイランへの