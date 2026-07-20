甘辛いタレがはじけ香ばしい煙が食欲をそそる、夏の定番スタミナ食・ウナギのかば焼き。それが、まさかの食べ放題。夏休みシーズンの始まりを告げる、この3連休。焼き肉チェーン・すたみな太郎は、ぜいたくすぎる「ウナギの食べ放題」キャンペーンを展開し、お客さんをとりこにしていました。男性は、かば焼きを6枚もゲット。2026年、豊漁だったウナギの稚魚が成長して流通したことで価格が低下。それにより、おいしすぎる夢の食べ