毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」。6月21日放送の第21話から4週間にわたり実施されていた「キュアエクレールの正体は誰!?」のキャンペーンでは、「帆羽くれあ」「来栖エリザ」「金田れい」「家入しるく」の候補者4人をめぐる推理が大きな盛り上がりを見せた。候補者4人のうち誰がキュアエクレールになるかを推理して投票する企画には