アメリカ軍が8日連続となるイランへの攻撃を行いました。アメリカ軍兵士2人が死亡したイランによる攻撃への報復だとして、革命防衛隊の部隊などを標的にしたとしています。アメリカ中央軍は、日本時間けさ7時からイランへの8日連続となる攻撃を行ったと発表しました。攻撃の目的について、「ホルムズ海峡で商船に脅威を与えるイランの能力のさらなる弱体化」を挙げたうえで、ヨルダンに駐留するアメリカ軍の兵士2人が死亡した17日