7月15日、法人税法違反などの罪に問われていたインフルエンサー・宮崎麗果（本名・黒木麗香）被告が、東京地裁で懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡された。今後の動向が注視されるなか、宮崎被告の夫で元EXILEの黒木啓司は “沈黙” を続けていて──。2025年12月、宮崎被告と彼女が代表を務める会社「株式会社Solarie（ソラリエ）」が約4億9600万円の所得を隠し、法人税など約1億5700万円を脱税したとして、東京国