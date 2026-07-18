「アレン様」ことタレントのアレンが、7月15日にYouTube動画を公開。お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）との"喧嘩"で炎上した件について経緯を説明したが、火に油を注ぐ状態になっている。【こちらも読む】後藤真希と一緒の“8万円沖縄ツアー”に《安売りしすぎ》と心配の声…"透け写真集"バカ売れ中なのに発端は、自身がMCを務めるYouTube番組「IN MY OPINION presents BLACK or WHITE」内の企画で「一番無難で曖昧な