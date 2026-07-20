7月19日、お笑いコンビ『ウエストランド』の井口浩之が、スペイン在住のサッカージャーナリスト・小澤一郎氏のXのポストに異論を表明。思わぬ批判を浴びる形となり、関連ポストをすべて削除した。最終的には、自身のYouTubeで謝罪する事態となっている。「そもそもの発端は、日本時間20日におこなわれたサッカー北中米W杯の決勝戦の中継（DAZNとNHK系で放送）に、森保一監督のゲスト出演が決まったことからでした。スペイン在