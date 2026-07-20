アルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）が、FIFAワールドカップ2026決勝で試合後にレッドカードを受け取った。スペイン代表が延長戦までもつれた激闘を制し、2010年以来の大会制覇。アルゼンチンは連覇を逃した。試合終了のホイッスルが響いた後、アルゼンチンの選手とスペインの選手の間で口論が発生すると、それに加わったパレデスが相手DFエリック・ガルシアを思い切り突き飛ばす。味方や審判が静