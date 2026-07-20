（CNN）米中央軍（CENTCOM）は19日、米国がイランとの間で続けている戦争で、米兵がさらに1人死亡したと発表した。前日にはヨルダンで米兵2人が死亡したばかりだった。中央軍は同日夕、「米東部時間の午後7時、イランに対して9夜連続となる攻撃を開始した」とX（旧ツイッター）に投稿。ホルムズ海峡の船舶に対する「イランの軍事力を引き続き弱体化させる」とした。これに先立つ投稿では、「7月18日にイラク北部で米兵1人が任務中